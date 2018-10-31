В Краснодаре пройдет товарищеский регбийный матч Россия — Намибия

Встреча пройдет на стадионе «Кубань» 10 ноября в 14:00.

Сборная Намибии – вторая по силе и достижениям в Африке после ЮАР. С 1999 года команда регулярно участвует в финальных стадиях чемпионата мира по регби.

В состав российской национальной команды вызвали трех игроков РК «Кубань»: Тагира Гаджиева, Владимира Остроушко и Романа Ходина.

Вход на матч будет свободный, во время встречуи проведут лотерею с ценными призами – iPhone и iPad последней модели, а также главный приз – два билета с оплатой проживания и перелета в Японию на матч-открытие Кубка мира по регби среди мужских команд между сборными России и Японии, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

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