В Краснодаре пройдет турнир по смешанным единоборствам

«Битва на Кубани» стартует 10 декабря во дворце спорта «Олимп».

Три кубанца готовятся к поединкам. Один из них, Гога Шаматава, сразится в главном бою вечера с португальцем Диего да Силвой Пинейро. Кубанцу предстоит защищать титул чемпиона Европы.

«Мой соперник — представитель бразильского джиу-джитсу. Также он опасен в ударке. Я посмотрел кучу его боев. Знаю его сильные и слабые стороны. Мы подошли очень ответственно к этому бою. И посмотрим, чье кунг-фу лучше, мое или его», — сказал чемпион Европы по ММА Гога Шаматава.

Для Романа Иванова предстоящий турнир — первый серьезный в карьере. А вот для Романа Гундаренко это очередная проверка сил. В программу «Битвы на Кубани» вошли 11 поединков. Начнется бойцовский вечер в 18:00.

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