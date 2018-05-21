В Краснодаре пройдет VIII краевой фестиваль «Кубань играет джаз»

Мероприятие состоится 26 мая в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра.

Для жителей и гостей Краснодара с 18:00 до 22:00 выступят девять оркестров: детский джазовый оркестр «Джем» детской музыкальной школы Курганинска, джазовый оркестр «Армавир-бенд» Городского дома культуры Армавира, народный джазовый оркестр Ейского городского центра народной культуры, Funky Point Band, народный инструментальный ансамбль «Диксиленд» Городского театра Анапы, народный джаз-ансамбль Night Jazz, государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии имен Г. Ф. Пономаренко, эстрадно-джазовый оркестр Краснодарского государственного цирка и Биг-бенд Георгия Гараняна, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Для гостей приготовили викторины о джазе. Победители получат призы.

Фестиваль «Кубань играет джаз» ежегодно проходит в краевой столице с 2010 года.

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