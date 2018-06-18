В Краснодаре пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»

В столице Кубани 22 июня в 4:00 утра пройдет шествие «Свеча памяти», приуроченное ко Дню памяти и скорби. Участники проследуют с зажженными свечами от Театральной площади к Вечному огню на площади Памяти Героев.

Там в 10:00 состоится митинг.

«В Краснодаре 22 июня, как по всей стране, отметят памятную дату — День памяти и скорби. В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война. На Кубани, в Краснодаре нет семьи, которую бы она не затронула. В этот день мы склоняем головы и поименно вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, пал смертью храбрых на полях сражений. Эта дата навсегда останется в памяти соотечественников», — сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Ожидается, что в акции примут участие тысячи человек — волонтеры и активисты, участники молодежных патриотических организаций, ветераны, представители краевых и городских объединений, партий, представители трудовых коллективов, учреждений и предприятий города.

Возглавит шествие колонна представителей администрации Краснодарского края и администрации Краснодара, депутатов ЗСК и городской Думы.

Сбор участников — на Театральной площади в 3:30. Шествие проследует от Театральной площади по улице Красной до улицы Северной и далее — по улице Северной к площади Памяти Героев. Здесь горожане возложат цветы и венки к Вечному огню.

В этом году в Краснодаре, как и по всей стране, с 1 мая проходит Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Каждый участник в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, наденет значок «Красная гвоздика», как символ связи поколений. Средства от приобретенных значков направляются на помощь участникам войн и боевых конфликтов.

Накануне, 21 июня в 19:00 в сквере имени Жукова в рамках акции «Свеча памяти» начнется концерт-реквием «Будем помнить, чтобы не повторилось». Прозвучат популярные песни и музыкальные композиции о войне и песни военных лет. По окончании концерта пройдет минута молчания. В 21:00 волонтеры раздадут всем участникам акции свечи, из которых перед сценой будет выложена фраза «Мы помним».

В 10:00 22 июня будет объявлена Всекубанская минута молчания. Будет остановлено движение транспорта и работа всех предприятий, учреждений и организаций. Будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Краснодарского края, Краснодара. В это время автомобилисты, водители городского общественного транспорта подадут звуковые сигналы. Во время Всекубанской минуты молчания прозвучит колокольный звон храмов города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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