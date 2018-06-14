В Краснодаре пройдет всероссийский библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество»

Мероприятие посвящено 85-летию краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых.

Форум откроется 18 июня в 11:00 в Краснодарской филармонии, где состоится праздничный концерт «Здесь будет бал, здесь книжный праздник».

В форуме примут участие специалисты в области литературы, информационных технологий и библиотечного дела, а также работники областных и краевых детских библиотек из восьми регионов России, Казахстана и Беларуси. Библиотекари обсудят стратегию поддержки и развития детского чтения в Десятилетие детства в Российской Федерации.

Продолжится работа библиотечного форума в Крымске и Геленджике. В его программе деловые профессиональные слушания, дискуссии, семинары, мастер-классы, тренинги, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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