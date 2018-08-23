В Краснодаре пройдет Всероссийский экологический субботник

Акция «Зеленая Россия» пройдет на территории краевой столицы с 1 по 30 сентября.

Экологическое мероприятие проводят в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства, которой стартовал 22 августа.

«Ставший уже традиционным субботник по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в стране. Он проводится для привлечения внимания к проблемам окружающей среды, улучшения экологической обстановки и повышения экологической культуры населения. Планируется, что в эко-субботнике на территории города примут участие общественные активисты, экологи, студенты и школьники», — сказал начальник отдела экологической безопасности департамента городского хозяйства и ТЭК городской администрации Олег Шаталов.

Во время Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» проведут уборку в парке имени 30-летия Победы, приведут в порядок высаженные в рамках ции «Лес Победы» деревья.

Кроме того, 15 сентября в Краснодаре пройдет еще одна масштабная акция экологической направленности — Всемирный день чистоты «Сделаем», цель которого — объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для очистки территорий от мусора и сохранения чистоты.

Планируется, что в этот день уборка пройдет в 150 странах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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