В Краснодаре пройдет встреча с участником экспедиции в Австралию

15 мая в 16:24

Встреча с Андреем Чушкиным пройдет 19 мая в 20:00 в музее имени Е. Д. Фелицына в рамках акции «Ночь музеев».

Исследователь представит фото- и видеоматериалы, свои рисунки, созданные во время путешествия. Андрей Чушкин, расскажет обо всем, что довелось увидеть и пережить участникам экспедиции «Пятый континент».

Экспедиция краснодарского регионального отделения Российского географического общества под руководством Константина Мержоева завершилась в марте. За два месяца участники прошли маршрут протяженностью 16 тыс. км по дорогам и бездорожью Австралии.

Стартовав в Сиднее на побережье Тихого океана, краснодарские путешественники посетили Мельбурн, Брисбен, Перт и другие крупные города континента. Они прошли по тропам скального массива Улуру и перевалам Голубых гор, дорогам штата Новый Южный Уэльс и добрались до высочайшей вершины Австралии — пика Костюшко, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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