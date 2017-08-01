В Краснодаре пройдет выставка акварелей художника Валерия Ворохова

Экспозиция «Все формы, все цвета вобрать в себя глазами…» откроется 2 августа в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Выставка включает 30 акварелей Валерия Ворохова. На его пейзажах запечатлена радость общения автора с природой.

«Это глубоко лиричные, тонкие, напоенные воздухом и солнцем пейзажи русской природы и звонкие, яркие, насыщенные мощным цветом акварели с горными речками, сбегающими по камням. И та радость общения с природой, которой так щедро делится автор, не оставляет равнодушным зрителя», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея Коваленко.

Посетить выставку можно до 13 августа.

Валерий Ворохов родился 28 апреля 1939 года в Москве. Окончил Московский текстильный институт по специальности «художник-модельер». Персональные выставки Ворохова проходили в Ташкенте и Исламабаде. Многие его произведения находятся в частных коллекциях в Бельгии, Пакистане, Узбекистане, ОАЭ, Швейцарии, США, Великобритании.

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