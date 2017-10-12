В Краснодаре пройдет выставка «Ангелы над твоим домом»

Посмотреть работы севастопольской художницы Киры Эмеретли можно с 12 по 30 октября в галерее «Арт-Союз».

Экспозиция «Ангелы над твоим домом» включает более 70 графических, живописных работ и миниатюр на дереве.

«История каждой моей картины-это сказка, которую вполне можно записать словами. Но я не записываю, картины стремительно сменяют друг друга, образуя серии и циклы. И я мчусь за ними, едва успевая рисовать то, что вижу. Мне очень близки герои фильмов Федерико Феллини — персонажи с необычной судьбой, странной внешностью, добрые и нерешительные, сентиментальные и веселые, лукавые и растерянные. Они мыслят, ищут любовь и смысл жизни. Мне интересно изучать их поступки, я намеренно не ввожу в свое творчество темные стороны жизни», — рассказывает о своих работах художница.

Кира Эмеретли окончила Московский государственный университет культуры и искусства. Участвовала в выставках в Севастополе, Москве, Днепропетровске, Санкт-Петербурге, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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