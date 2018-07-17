В Краснодаре пройдет выставка «Черноморская чайка»

Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства откроется 20 июля в 16:00 в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

В ней принимают участие 17 авторов. Они представят более 80 работ, созданных за последние годы. Произведения выполнены в различных жанрах и художественных техниках.

Экспозиция включает работы ведущих мастеров новороссийского филиала: «Горная речка» А. Пташко, «Дождь на море» В. Комаревцева, «Регата в Новороссийске» В. Савочкина, «На гребне волны» И. Герасименко и другие.

Основное направление в творчестве новороссийских художников — реализм. Они пишут с любовью к родному городу, к краю с его уникальной природой.

На выставке также будет представлено декоративно-прикладное искусство. Это роспись А. Кленца по батику, С. Хаймаровой — грунтованный текстиль, П. Линникова — резьба по дереву.

Выставка «Черноморская чайка» продлится до 29 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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