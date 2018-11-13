В Краснодаре пройдет выставка детских работ «Герои непридуманных историй»

Выставка детского творчества откроется 14 ноября в художественном музее имени Ф. А. Коваленко. Она посвящена 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

Зрителям представят более 80 работ учащихся детских школ искусств Краснодара. Ребята в возрасте от семи до 16 лет проявили себя не только как художники, но и как знатоки жизни и творчества писателя. Их работы разнообразны по сюжетам, композиции и выбору техник исполнения: акварель, гуашь, гелевые ручки, цветные карандаши.

Многих участников выставки впечатлил сюжет рассказа «Муму» — страдания Герасима, жестокость помещицы, несчастная судьба маленькой собачки. Красота природы запечатлена в иллюстрациях к произведениям «Бежин луг» и «Записки охотника». Героями работ стали персонажи произведений «Деревня», «Перепелка», «Первая любовь», «Ася», «Воробей», «Капля жизни», «Фауст».

Выставка будет работать до 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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