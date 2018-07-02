В Краснодаре пройдет выставка Елены Носивской «Экспрессия цвета»

02 июля в 15:37

Выставка будет работать в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 10 по 18 июля.

На ней можно будет увидеть работы, выполненные в стиле экспрессионизма, экспериментальной живописи. Представят разнообразные по жанрам картины: архитектурный пейзаж, натюрморты, абстрактная живопись, сельский пейзаж — всего более 70 работ.

Главным ориентиром художница считает творчество постимпрессионистов — Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Сезанна и экспрессионистов — Франца Марка, Кирхнера.

Елена Носивская в 2011 году закончила Краснодарский педагогический колледж № 3 по специальности дизайн среды. В 2015 году закончила Армавирскую педагогическую академию по специальности преподаватель дизайна. Три года преподавала живопись и скульптуру в школе искусств имени В. Д. Пономарева. Сейчас ведет мастер-классы по живописи в одной из частных школ Краснодара.

Носивская — призер международных конкурсов живописи, Недели искусств в России и Франции. Участница городских, краевых, республиканских и международных выставок с 2010 года, сообщается на сайте Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

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