Экспозиция откроется в Центральном выставочном зале 30 августа и продлится до 3 сентября включительно.

Там можно будет увидеть фотографии, выполненные при участии людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мелочи, которые практически незаметны для обычного человека, становятся по-настоящему важными для инвалида. Бордюры, трещины в асфальте, высота окошек в киосках, выбоины на дорогах, камни, которые лежат в странных местах — все это превращает доступную среду в недоступную. Мир тот же, просто для инвалида он выглядит немного иначе. Мы покажем этот мир. И не только его проблемы. Еще в нем много красоты, света, любви, взаимопомощи, веселья, движения», — рассказала автор идеи Анна Филатова.

В экспозицию войдут около 50 снимков.

Организаторы привлекли к работе десятки краснодарских фотографов, каждому из которых в напарники и соавторы был определен инвалид-колясочник. Все фотографии — результат совместного творчества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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