В Краснодаре пройдет выставка «Городской романс»

Экспозиция, посвященная Дню города, откроется в краевом выставочном зале 25 сентября.

«Городской романс» — традиционная выставка Союза художников России. В экспозицию войдут 150 работ, выполненных в технике живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии.

Гости познакомятся с работами Федора Алексеенко, Алексея Асеева, Дмитрия Беломыцева, Ларисы Блохиной, Галины Забелиной, Владимира Егорова, Леонида Ковтуна, Людмилы Котелевской, Анатолия Клименко, Юрия Пономаренко, Ирины Полевой, Ольги Трапициной, Николая Туркова, Надежды Устрицкой.

Выставка продлится до 7 октября, сообщает пресс-служба выставочного зала.

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