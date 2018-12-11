В Краснодаре пройдет выставка гравюр «Шекспириада»

Она пройдет в краснодарском выставочном зале с 20 декабря по 30 января.
На выставке представят гравюры из английского издания «Героини Шекспира: главные действующие женские лица пьес великого поэта» 1849 года и гравюры 1837 года, изданные американской журналисткой Генриеттой Палмер в книге-альбоме «Стратфорд: галерея шекспировского сестричества».
Над изображениями работали художники Джон Уильям Райт, Джон Хейтер, Джозеф Кенни Медоуз, Август Леопольд Эгг, Адольф фон Менцель и Уильям Генри Моти.
Оригинал гравюр находятся в Библиотеке Конгресса США, сообщает пресс-служба выставочного зала.
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