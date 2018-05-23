В Краснодаре пройдет выставка «Индийский чай с русскими пряниками»

Экспозиция начнет работу в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 24 мая.
На выставке представят графические работы художников из Тольятти Юрия Кузнецова и Олега Майорова. Авторы расскажут посетителям о путешествиях и прочтут стихи. Прозвучит индийская классическая музыка на инструментах сантур и табла. Также в программе практика медитации.
Выставка продлится до 1 июня. Вход свободный, рассказали в пресс-службе выставочного зала.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту