В Краснодаре пройдет выставка «Индийский чай с русскими пряниками»

Экспозиция начнет работу в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 24 мая.

На выставке представят графические работы художников из Тольятти Юрия Кузнецова и Олега Майорова. Авторы расскажут посетителям о путешествиях и прочтут стихи. Прозвучит индийская классическая музыка на инструментах сантур и табла. Также в программе практика медитации.

Выставка продлится до 1 июня. Вход свободный, рассказали в пресс-службе выставочного зала.

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