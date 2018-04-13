В Краснодаре пройдет выставка  «Избранник я счастливой доли»

Персональная выставка кубанского художника Вячеслава Евсы откроется в музее имени Ф. А. Коваленко 18 апреля.

В экспозиции — живописные пейзажи, натюрморты, жанровые произведения, созданные автором на рубеже ХХ-ХХI веков.

Вячеслав Евса родился в 1962 году в Краснодаре в семье потомственных казаков. Окончил факультет художественной и технической графики Кубанского государственного университета. Работает в стиле романтического реализма и технике римской мозаики и смальты.

Его картины находятся в частных коллекциях в России, Германии, Италии, Греции, Франции, Испании, США, Норвегии. Мозаичные панно украшают монастыри и храмы России.

Выставка будет работать до 2 мая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

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