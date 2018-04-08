В Краснодаре пройдет выставка «Камни земные, небесные и царские»

Экспозиция откроется 9 апреля в 14:00 в Краснодарском историко-археологическом музее.

На выставке представят экспонаты из фондов Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Российской академии наук. Это один из крупнейших в мире и старейший из публичных музеев России.

«На выставке можно познакомиться с тем, какими разнообразными по составу, цвету, блеску, облику кристаллов бывают минералы, как выглядят руды важнейших металлов и ювелирные камни в их первозданном облике, как уникальны окраски и рисунки в таких поделочных камнях, как агаты кремни и яшмы. Есть здесь минералы с интересными оптическими свойствами — радужной побежалостью, цветной иризацией, редкий гранат с оптическим эффектом, создающим как бы «нимб» вокруг полированного камня», — рассказали организаторы выставки.

Также среди экспонатов образцы метеоритов разного типа — от хондритов (первичного вещества Солнечной системы) до палласитов и железных метеоритов, которые были частями распавшихся планетоидов.

Некоторые предметы экспозиции связаны с представителями царствовавшей в России династии Романовых — с именами Петра I, Екатерины II, Александра I.

Выставка будет работать до 24 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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