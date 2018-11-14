В Краснодаре пройдет выставка картин «3+3»

Вернисаж состоится 24 ноября в 16:00 в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

В экспозиции представят более 60 работ членов Краснодарского краевого отделения «Союза художников России», сообщается на странице выставочного зала во «ВКонтакте».

Посетители увидят работы Андрея Акатьева, Ларисы Блохиной, Павла Дюжева, Ирины Полевой, Ивана Сыромолотова и Ирины Седовой. Каждый художник обладает своей неповторимой манерой письма и удостоен престижных наград и званий в творческой среде.

Завершится выставка 6 декабря.

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