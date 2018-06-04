В Краснодаре пройдет выставка картин современных художников «Полоса»

Она откроется 7 июня в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Ряд представленных работ посвящен символическому путешествию, связанному с изменениями человеческой души. Авторы создают условное пространство, подчеркивая вневременность человеческих поисков на жизненном пути, или изображают конкретное место или объект, ставшие стартом.

Отдельные произведения и серии затрагивают социальные темы: шаблонность проторенных путей или способность человека самостоятельно прокладывать дороги, непредсказуемость пути и его протяженности, отсутствие четких ориентиров. Разговор о повседневном часто перетекает в размышление о судьбе человека.

«Дорогу можно воспринимать как длительность, процесс или как конечный отрезок, ведущий к достижению цели. Художник часто воплощает целый комплекс представлений: куда вела или ведет дорога, кто по ней ходил или может пойти, надежды путника или безысходность пути, обреченность или прорыв за границы привычного мира. Какое бы направление и полосу движения ни выбрал человек и художник, в конечном итоге она оказывается дорогой к самому себе», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Выставка будет работать до 24 июня.

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