В Краснодаре пройдет выставка «Крылья памяти»

В музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына впервые представят материалы, посвященные Герою Советского Союза, участнику героической обороны Москвы, летчику, командиру эскадрильи Георгию Невкипелому.

Выставка откроется 19 июня в 10:00.

Личные вещи, подлинные семейные и фронтовые фотографии весной этого года передала в дар музею дочь героя Лилиана Георгиевна. В день открытия выставки она станет почетной гостьей музея, встретится с молодежью Краснодара и поделится воспоминаниями об отце, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.

Уроженец Екатеринодара, военную службу Георгий Невкипелый начал в 1932 году. Великую Отечественную войну застал с первых же дней в должности командира эскадрильи под Ленинградом, а осенью 1941 года был переброшен на оборону Москвы. Командир эскадрильи 65-го штурмового авиационного полка, лейтенант Георгий Невкипелый под Москвой совершил 29 успешных боевых вылетов, уничтожив несколько вражеских танков, 250 автомашин с пехотой, сжег семь самолетов противника.

Летчик-штурмовик погиб при выполнении боевого задания 15 декабря 1941 года. Его самолет был сбит и упал в лесу. Лишь спустя четыре месяца были найдены останки Невкипелого, которые похоронены в поселке Дорохово Рузского района Московской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Невкипелому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Его именем названы улицы в Краснодаре и в поселке Дорохово Московской области.

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