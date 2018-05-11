В Краснодаре пройдет выставка «КТО? Человек в изобразительном искусстве»

Выставка откроется 17 мая в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Она объединяет произведения русских и западноевропейских мастеров XVII–XX веков и работы современных краснодарских и новороссийских художников.

Попытки ответить на вопрос «кто я?» сопровождают человечество все время существования. Религия, философия, наука, искусство предлагают свои ответы, отвергают старые концепции и вновь возвращаются к ним, уточняют детали или выдвигают радикально новые теории.

Выставка «КТО?» призывает увидеть, как меняются акценты в представлении человека о самом себе. Достигнув высот в мастерстве передачи внешнего облика, чувств, характера, художники все более углубляются в области того, что не поддается изображению.

В ХХI веке вопросы, связанные с человеческой личностью, становятся актуальными в художественном творчестве. Наряду с размышлениями о проблемах художники анализируют неизменные составляющие микрокосма, размышляют о том, что делает человека человеком, работают с символами. Любое произведение можно воспринимать как зеркало, позволяющее соотнести представления о себе и о мире с интерпретациями каждого автора.

Выставка будет работать до 3 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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