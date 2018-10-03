В Краснодаре пройдет выставка Михаила Архангельского «Солнечный ветер»

Открытие состоится 9 октября в 18:00 в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На выставке «Солнечный ветер» представят более 60 полотен Михаила Архангельского, многие из которых будут выставляться впервые. Работы автора уходят корнями в традиции постимпрессионизма, фовизма и экспрессионизма. Большая часть картин — это пейзажи, портреты, натюрморты и абстрактные картины.

Михаил Архангельский (1937-2006) родился в Краснодаре, в 1964 году окончил Краснодарское художественное училище и переехал в Ленинград, где несколько лет был вольнослушателем на факультете живописи в мастерской народного художника СССР А. А. Мыльникова. После он вернулся в Краснодар. В 1975 году стал членом Союза художников СССР. С 1990 года шесть лет жил в Греции, работал в Болгарии и на Кипре. Персональные выставки проходили во многих городах России. Произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Израиля.

Выставка продлится до 17 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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