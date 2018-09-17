В Краснодаре пройдет выставка «Моя родина — Карлсруэ»

Выставка пройдет в рамках фестиваля городов-побратимов «СitiesФЕСТ» в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Идея организации родилась в мае 2014 года, когда от Краснодара для участия в Днях европейской культуры в немецкий город-побратим Карлсруэ направили директора Детской художественной школы имени В. А. Пташинского. В беседах с коллегами достигли договоренности о первых шагах сотрудничества городов в сфере детского изобразительного творчества.

Для учащихся детских художественных школ и школ искусств краевого центра провели конкурс «Краснодар глазами детей». Больше года ребята работали над предложенной темой. После отбора более 50 лучших произведений передали в Карлсруэ, где с 19 октября 2016-го по 22 января 2017 года прошла выставка. Она вызвала интерес у местной публики и понравилась французским гостям, которые, по согласованию со всеми учредителями конкурса, показали экспозицию во Франции, в городе-побратиме Краснодара Нанси.

Вторым шагом в сотрудничестве стал объявленный в 2017 году аналогичный конкурс, но уже среди немецких детей под названием «Моя родина — Карлсруэ». В мае этого года в Краснодар поступило 43 работы юных немецких художников. Экспозицию дополнили 27 фотографий примечательных мест Карлсруэ, выполненных взрослыми.

Выставка будет работать с 21 по 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», культурная акция «СitiesФЕСТ» в рамках празднования 225-й годовщины образования Краснодара пройдет 22 сентября с 12:30 до 15:30 на площади перед зданием ЗСК.

Подробная информация о программе фестиваля «СitiesФЕСТ» размещена по ссылке.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник