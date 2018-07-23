В Краснодаре пройдет выставка «Музейные истории, или Посторонним вход разрешен»

Экспозиция откроется в музее имени Коваленко 26 июля.

На выставке представят более 40 картин. Посетители смогут заглянуть за закрытые двери музейной жизни.

«По оборотной стороне картины Карела де Мора «Отшельник» можно узнать о ее пути в краснодарский музей длиной в 200 лет. Детективная история связана с произведением «Портрет кардинала Камилло Астали — Памфили», написанным в середине XVII века. Небольшая деталь на портрете дамы в белом платье помогла ей обрести имя», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Посетители смогут увидеть и прочитать надписи на картинах, а также заглянуть в мастерскую реставратора. В рамках выставочного проекта пройдут мастер-классы и лекции.

Выставка будет работать до 30 сентября.

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