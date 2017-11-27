В Краснодаре пройдет выставка пейзажей художника Сергея Лымаря

Экспозиция «Отражение» откроется 29 ноября в 15:00 в краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке будут представлены работы художника, написанные после путешествий по Италии, Франции, Чехии и Германии, северные этюды, на которых отражены виды Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Горицкого монастырей, а также пейзажи Крыма и Кубани.

«В творческом переосмыслении увиденного художник отражает и преобразует реальность. Его впечатления, сохраненные в этюдах и эскизах, появляются на полотнах запоминающимися образами. В диалоге со зрителем Сергей Лымарь старается показать, насколько красив мир вокруг нас и как важно ценить каждое мгновение, радоваться его красоте, неповторимости и мимолетности», — сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

Сергей Лымарь родился в 1959 году в городе Кореновске. Член Союза художников РФ и Международной организации ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Кубани. Его живописные работы находятся в фондах художественных музеев и галерей, а также частных коллекциях в России, Франции, Венгрии, Болгарии, Турции, Чехии, Китая.

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