В Краснодаре пройдет выставка подстаканников и чайной посуды

Открытие экспозиции «Чайные истории» состоится 6 марта в Литературном музее Кубани.

В ее основе — частная коллекция «Знатный подстаканник» Ольги Кузнецовой. Дополнением к ней служат предметы из фондов Краснодарского историко-археологического музея имени Е. Д. Фелицына. Это самовар, столовый фарфор, чайные принадлежности конца ХIХ — начала ХХ века.

Кузнецова собрала более 150 подстаканников производства России, республик бывшего Советского Союза и Европы. Самый ранний датируется серединой ХIХ века. Кроме подстаканников, в собрание входит чайная посуда, ложки, подносы, бытовые фотографии и копии картин со сценами чаепития.

На открытии выставки владелица коллекции проведет экскурсию и расскажет об истории представленных предметов, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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