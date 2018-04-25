В Краснодаре пройдет выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Экспозиция бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта откроется 27 апреля в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке представят 48 цветных литографий мастера, собранных из частных европейских коллекций.

Рене Магритт — художник-сюрреалист XX века. По собственному признанию Магритта, цель его картин — заставить зрителя задуматься. Из-за этого работы художника часто напоминают ребусы.

Экспозиция будет работать до 16 июля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

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