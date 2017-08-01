В Краснодаре пройдет выставка ручной росписи ткани

Экспозиция художницы Юлии Поповой «Смеется мне июль…» откроется 3 августа в музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке будет представлено более 50 оригинальных авторских произведений, выполненных в технике «батик». В работах Поповой отображены архитектурные пейзажи, цветочные натюрморты, анималистика, абстрактные композиции.

«Взяв за основу редкую технику горячего батика, художница привнесла в свои работы современное звучание, раздвинула рамки привычных представлений о станковом батике. Ее композиции — это оригинальная авторская живопись на шелке, отличающаяся яркой колористикой, экспрессией, тщательной проработкой деталей», — сообщили в пресс-службе художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Выставка будет работать до 13 августа.

Вернуться на ленту

Источник