В Краснодаре пройдет выставка русских художников-эмигрантов

Экспозиция «Мы в сердце унесли с собой Россию» откроется 2 ноября в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке будут представлены работы из фонда музея таких художников-эмигрантов, как Василий Кандинский, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Константин Коровин, Зинаида Серебрякова, Сергей Судейкин, Филипп Малявин.

Впервые будут показаны в полном объеме фондовые произведения живописцев академической школы, пейзажиста Ивана Похитонова и портретиста Николая Харитонова, ставшего знаменитым в эмиграции в Америке.

В рамках выставки пройдут медиалекции «Василий Кандинский. Путь к абстракции», «Наталья Гончарова и всечество», «Константин Коровин. Русский импрессионизм», литературно-музыкальный вечер.

Выставка будет работать до 3 декабря, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

Вернуться на ленту

Источник