В Краснодаре пройдет выставка «Сценарии в стиле ретро»

Работы художницы Ирины Абрамовой можно будет увидеть в выставочном зале изобразительных искусств с 1 октября.

Абрамова родилась в 1963 году в Краснодаре. В 1983 году окончила Краснодарское художественное училище, а в 2001 году — Кубанский государственный университет по специальности «изобразительное искусство».

За время работы в Краснодарском театре юного зрителя она поставила ряд спектаклей, сейчас работает преподавателем в детской художественной школе.

В экспозиции «Сценарии в стиле ретро» представят более 60 работ автора. Их художница пишет в различных техниках: абстракция, романтический экспрессионизм, примитивизм.

Выставка продлится до 7 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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