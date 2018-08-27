В Краснодаре пройдет выставка современного искусства «Проект х.м.»

Ее открытие состоится в арт-центре «Бронзовая лошадь» 25 сентября в 18:00.

В выставке примут участие 16 кубанских живописцев: Юлия Демина, Дмитрий Котляров, Ирина Седова, Елена Прозорова, Юрий Самсонов, Татьяна Козорез, Андрей Чабанов, Валерий Лимонадов, Эдуард Чуркин, Тенгиз Шамов, Владимир Аксенов, Дмитрий Селезнев, Геннадий Кузькин, Тимур Шарипов, Михаил Ковалевский и Андрей Серков.

«Проект покажет художников края в необычном амплуа: многие из них никогда не брались за создание произведений искусства в иных форматах. На этот раз зрители увидят другую сторону мастеров: своеобразную «изнанку холста»», — сообщил на своей странице в Facebook один из участников проекта Дмитрий Селезнев.

В составе экспозиции — современная живопись, арт-объекты, видеоинсталляции и перфоманс.

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