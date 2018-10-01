В Краснодаре пройдет выставка «Свет, цвет, настроение»

В экспозиции — около 60 работ новороссийской художницы Лины Коваленко.

Выставка откроется 9 октября в 16:00 в Краснодарском краевом выставочном зале и продлится до 19 октября.

Представленные в экспозиции пейзажи и натюрморты выполнены в различных техниках живописи и графики. Работа художницы со светом, цветом и композицией создает особое настроение для каждого полотна, что и дало название экспозиции.

С 1997 года Коваленко регулярно участвует в краевых,всероссийских и международных выставках. В 2015 году ее наградили золотой медалью Творческого союза художников России «За вклад в отечественное искусство», сообщается на странице выставочного зала во «ВКонтакте».

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