В Краснодаре пройдет выставка художника Федора Алексеенко «Родная сторона»

Экспозицию представят в художественном музее имени Ф. А. Коваленко 20 сентября.

Это персональная выставка художника. В картинах Федор Алексеенко изображает жизнь станицы Павловской, соединяя пейзаж или натюрморт с бытовым жанром. В работах гости смогут увидеть тихую жизнь человека и природу степных районов Кубани. Персонажи находятся вне исторического времени.

Выставка «Родная сторона» продлится до 1 октября.

Федор Алексеенко — кубанский пейзажист. Его детство прошло в станице Павловской. Там он окончил школу и сформировался как художник. Профессиональное образование Алексеенко получил в Краснодарском художественном училище и на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета. После окончания учебы он вернулся в станицу Павловскую и стал преподавать в детской школе искусств.

Художник участвует в краевых, региональных и международных выставках. Является членом краснодарского отделения Союза художников России. Картины Алексеенко находятся в фондах музея имени Коваленко, частных коллекциях России, Германии и США, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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