В Краснодаре пройдет выставка художника Серова, осужденного за сбыт наркотиков

Экспозиция «Город золотой» художника Станислава Серова откроется 12 сентября в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

На выставке будут представлены более 60 работ, которые покажут ретроспективу творчества автора. Значительную часть занимают полотна, выполненные «в наивной манере»: сказочные и легендарные сюжеты, бытовые зарисовки, пейзажи и натюрморты.

В экспозицию также вошла серия портретов, на которых запечатлены исторические личности, деятели искусства и друзья художника.

Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. Его работы находятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии, сообщает пресс-служба краевого выставочного зала.

Посетить выставку можно до 17 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце 2016 года во время оперативного эксперимента правоохранители установили причастность Стаса Серова к сбыту каннабиса в крупном размере. Художника арестовали. В августе 2017 года суд приговорил Серова к восьми года лишения свободы за сбыт наркотиков.

Вернуться на ленту

Источник