В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «Медовый и Яблочный Спас»

Она откроется 11 августа на Пушкинской площади.

Более 20 пчеловодов со всей России привезут на выставку более 200 видов меда. Можно будет приобрести сувениры от мастеров декоративно-прикладного искусства, фрукты, ягоды, краснодарский чай, сыры, восточные сладости, конфеты и выпечку.

В дни православных праздников Медового и Яблочного Спаса — 14 и 19 августа — в 12:00 пройдут обряды освящения меда и яблок нового урожая. На площади развернут ресторанный дворик. Каждый день будет проходить бесплатная дегустация продукции.

Для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрена программа «Мед по льготной цене».

Ярмарка «Медовый и Яблочный Спас» проходит в Краснодаре ежегодно с 2008 года. Православный праздник Медовый Спас отмечают 14 августа, он знаменует начало Успенского поста. Яблочный Спас православные горожане отметят 19 августа.

Выставка будет работать с 10:00 до 22:00 с 11 по 19 августа.

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