В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики «Эхо минувшей войны»

Выставка начнет работу 11 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Экспозиция включает работы известных кубанских художников на тему Великой Отечественной войны. Выставка посвящена 75-летию завершения битвы за Кавказ и освобождению Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Операция по освобождению города-героя проходила с 10 по 16 сентября 1943 года. Она стала важным этапом битвы за Кавказ. Выставка дает возможность увидеть освободителей в работах художников края.

Посетители смогут увидеть работы заслуженного художника России Василия Монастырного, члена Союза художников России, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Шинкаренко, члена Союза художников России Андрея Акатьева.

Выставка продлится до 19 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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