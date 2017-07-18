В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики «На пути к мечте»

В краевом выставочном зале изобразительных искусств свои работы представит молодого художника Роман Ткачев.

Экспозиция будет включать более 70 картин автора. Ткачев работает в различных жанрах живописи: пейзаж, портрет, плакат. Источником вдохновения для художника служит музыка, в которой он находит идеи и сюжеты для своих картин.

«Каждая отдельная картина — история, которую можно увидеть на холсте. Будь то мечтающий молодой человек, бушующая стихия или тонкая гармония природы и человека», — сообщили в пресс-службе краевого выставочного зала.

Посетить выставку можно с 20 июля по 1 августа.

Роман Ткачев родился в 1991 году в городе Геленджике. Он закончил Краснодарское художественное училище. Несколько лет работал преподавателем в одной из художественных курорта.

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