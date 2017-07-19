В Краснодаре пройдет выставка живописи «Территория вдохновения»

Экспозиция откроется 20 июля в краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке будут представлены работы краснодарского художника Алика Олейника. В своих произведениях автор показывает красоту и дух гор.

Алик Олейник много путешествовал, занимался горным туризмом и альпинизмом. На выставке посетители смогут увидеть снежные вершины Северного Кавказа, альпийские луга в Большом Кавказском заповеднике, истоки реки Кубань и других горных рек края, виды Черного моря, Калифорнийское побережье Тихого океана, Гранд Каньон в Аризоне, виноградники Италии. По словам художника, каждую из своих картин он отпускает в мир с частичкой своей души.

Произведения Олейника находятся во многих частных коллекциях и галереях России, Германии, США, Англии.

Посетить выставку можно до 30 июля, сообщает пресс-служба музея.

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