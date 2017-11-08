В Краснодаре пройдет выставка живописных и графических работ Виктора Малого

Экспозиция откроется 9 ноября в 16:00 в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Выставка «Виктор Малый. Живопись. Графика» посвящена 70-летию московского худождника и профессора столичного вуза. В экспозицию вошли живописные и графические работы автора, написанные в разные годы его жизни.

«Пейзажи и натюрморты удивляют редким мастерством живописца, тонкой прочувствованностью пейзажного мотива, особой гармонией во взаимоотношениях автора с окружающим миром», — сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Посетить выставку можно до 26 ноября.

Виктор Малый родился в украинском городе Жданове (Мариуполь). Окончил Краснодарское художественное училище и Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. В последнем уже более 40 лет он преподает живопись. Награжден дипломами и почетными грамотами Союза художников, Министерства культуры и Дирекции выставок. Его цветочный натюрморт в 2005 году был воспроизведен на почтовой марке.

Вернуться на ленту

Источник