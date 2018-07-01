В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для специалистов строительной отрасли

Специализированная ярмарка вакансий для специалистов строительной отрасли и работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, пройдет 19 июля.

«Цель ярмарки — содействие в подборе персонала работодателям строительной отрасли, имеющим квоты для найма иностранных граждан. Она будет содействовать замещению иностранных работников жителями Краснодара и Краснодарского края. Всего примут участие 20 работодателей города, которые предложат всем желающим более 200 вакансий. Кроме того, обратившимся за услугой по поиску подходящей работы будут доступны свободные рабочие места из базы Центра занятости населения города, которая содержит около 13 тыс. вакансий», — сказала и. о. руководителя ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» Елизавета Мирошниченко.

Участники ярмарки вакансий также смогут получить консультации по вопросам трудового законодательства, охраны труда и справочно-информационные материалы – буклеты и листовки.

Ярмарка пройдет с 9:00 до 11:00 в городском Центре занятости населения на улице Орджоникидзе, 75. Контактный телефон по всем интересующим вопросам: (861) 268-48-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник