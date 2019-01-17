В Краснодаре пройдет южный экологический форум 

Мероприятие состоится 30-31 марта на улице Сормовской 12/11.

«Экологический форум — площадка вне политики для живого диалога и обмена мнениями, презентаций идей и практик защиты окружающей среды, выработки механизмов взаимодействия власти и общества», — рассказали организаторы.

Спикеры форума — Роман Саблин, Софья Климова, Денис Старк, Дмитрий Иоффе, Карина Ивченко. Принять участие в мероприятии пригласили экоактивистов, эколидеров, представителей общественных организаций, инициативных групп, городских сообществ, волонтеров, экспертов, работников органов местного самоуправления и бизнесменов. Организаторы — южный экологический центр «Aрeал» и мэрия Краснодара.

Зарегистрироваться на форум можно здесь. Участие бесплатное.

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