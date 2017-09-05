В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии в честь 80-летия образования края

Предварительная запись начнется 6 сентября. Экскурсии будут проводить ежедневно с 11 по 22 сентября.

Бесплатные пешеходные туристические экскурсии посвящены двум датам — 80-летию образования Краснодарского края и 224-летию со дня основания Краснодара. Маршруты будут проходить по знаковым местам города. Организатором выступил краснодарский туристско-информационный центр.

Участникам экскурсии предложат два пешеходных маршрута. «Краснодарская улица Красная» будет проходить мимо войскового собора имени Александра Невского, памятника императрице Екатерине II, площади Пушкина, памятника Репину, городской интерактивной скульптуры «Влюбленные собачки» и завершится у памятника кубанскому казачеству.

Маршрут «Александровский бульвар» включает обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска, городскую скульптуру «Гость», сквер Студенческий, скульптуру «Студенчество», памятник святой великомученице Екатерине, Триумфальную Александровскую арку и завершится у кинотеатра «Аврора».

Записаться на экскурсии можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (861) 218-97-77, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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