В Краснодаре пройдут чемпионат и первенство ЮФО по водно-моторному спорту

Местом проведения станет озеро Старая Кубань. В соревнованиях примут участие 80 спортсменов.

Соревнования у взрослых будут проходить по круговой дистанции, у юношей — по прямой.

«Мне, как тоже в прошлом спортсмену, интересно как на взрослых смотреть, так и на юношей. У молодых азарт, больше хочется выиграть. А взрослые спортсмены более титулованные», — отметил тренер сборной Краснодарского края Игорь Гапоненко.

В Краснодар приедут спортсмены из Волгоградской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Вне конкурса выступит сборная Санкт-Петербурга. Численность кубанской команды составляет примерно четверть от общего количества. Десять человек из Краснодарского края входят в состав сборной России. Шансы на медали у кубанцев на домашних майских стартах есть почти в каждой дисциплине.

«Соревнования будут проводиться уже 3 мая. В 10:00 будет церемония открытия, поэтому я всех гостей города и жителей Краснодара приглашаю посмотреть эти соревнования», — сказал президент Федерации водно-моторного спорта Краснодарского края Амаяк Есаян.

Программа турнира уместилась в два дня. Акватория к проведению соревнований уже готова, вода в озере прогрелась до комфортных 22 °С. Гонки будут проходить на лодках, катерах и глиссерах в десятках классов. Этот турнир — отборочный этап чемпионата и первенства страны. Всероссийские старты также пройдут на краснодарской водно-моторной базе в конце июня или начале июля.

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