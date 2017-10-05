В Краснодаре пройдут «Чистые игры»

Экологическое мероприятие начнется в 11:00 7 октября в парке имени 30-летия Победы.

Игроки разделятся на команды от двух до четырех человек. За каждый мешок мусора они получат баллы. Если собирать отходы раздельно, очков будет больше. Помимо своего рейтинга их можно потратить на то, чтобы «купить» себе тележку, чтобы быстрее доставлять мусор, а также лопату или грабли.

«В конце мероприятия участников ждут призы. Помимо номинации за большое количество баллов, есть номинация за самый интересный найденный мусор — все, что покажется игрокам интересным, они приносят в штаб, из этого делается выставка, потом общим голосованием выбирается лучшая находка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы экоквеста.

Проект «Чистые игры» в 2014 году создали энтузиасты из Санкт-Петербурга. На мероприятии в Краснодаре ожидается более 100 человек. На игру необходимо зарегистрироваться, участие бесплатное, весь необходимый инвентарь выдают на месте.

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