В Краснодаре пройдут Дни польского кино

Мероприятия состоятся с 25 по 30 сентября в рамках проекта «Фестиваль европейского кино».

Торжественное открытие фестиваля стартует 25 сентября в 18:30 в «Кубанькино». В нем примут участие председатель краснодарского Польского национально-культурного центра «Едность» Александр Селицкий, фольклорно-этнографический ансамбль «Польске квяты», исполнитель национальных песен Андрей Живенков, представители польской диаспоры.

Краснодарцам покажут работы XI Фестиваля польских фильмов «Висла». Для большинства кинокартин показ будет премьерным в России. В программу фестиваля входят лучшие польские художественные, документальные фильмы, а также дебюты студентов и выпускников ведущих польских киношкол.

Стартует фестиваль с показа биографической мелодрамы режиссера Мари Ноэль «Мария Кюри», сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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