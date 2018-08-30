В Краснодаре пройдут общественные обсуждения итогов ремонта дорог

Встреча пройдет 24 сентября в зале заседаний администрации Западного округа на улице Калинина, 339.
Обсудят результаты реализации в Краснодаре в этом году федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.
Начало мероприятия — в 11:00, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в федеральный проект по ремонту дорог вошли 64 участка улично-дорожной сети Краснодара общей протяженностью 74,6 км.
К 1 сентября в Краснодаре завершат ремонт почти 75 км дорог.
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Ремонт дорог в Краснодаре
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