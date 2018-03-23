В Краснодаре пройдут обучающие семинары для инвеступолномоченных

На базе государственного коворкинг-центра «Место действия» 30 марта стартует цикл обучающих семинаров для инвестиционных уполномоченных муниципалитетов края.

Это второй обучающий проект департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани в рамках процесса внедрения проектного управления.

«Специалистам расскажут о реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, внедрении проектного управления, нововведениях в области инвестиционной политики», — сообщили в департаменте.

Программа предусматривает изучение проектов Агентства стратегических инициатив, анализ актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства и муниципально-частного партнерства.

Всего запланировано пять семинарных сессий до июня. Лекции будут читать руководители структурных подразделений департамента, а также министерства экономики региона. Кроме того, в каждой учебной сессии ожидается участие представителей федеральных органов власти и организаций.

«Департамент определен ответственным за внедрение проектного управления в Краснодарском крае. Направление для нас относительно новое, поэтому мы делаем ставку на обучение наших коллег из краевых и муниципальных структур», — пояснил руководитель департамента Юрий Волков.

По его словам, ведомство работает над внедрением новых способов мотивации и развития, необходимых проектному управлению компетенций госслужащих, проводит обучающие семинары, внедряет эффективные принципы для реализации задач госуправления.

В феврале департамент уже реализовал первый в 2018 году обучающий проект для региональных госслужащих по теме внедрения проектного управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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