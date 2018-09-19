В Краснодаре пройдут открытые краевые соревнования по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова

Турнир состоится 29 сентября в «Баскет-холле». В нем примут участие 250 спортсменов из разных регионов России.

Состязания памяти заслуженного мастера спорта России, олимпийского призера Бесика Кудухова в четвертый раз организует министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Официальная тренировка, совещание судей, тренеров и представителей команд пройдут 27 сентября, на 28 сентября запланированы взвешивание спортсменов всех весовых категорий и предварительные поединки. На 29 сентября — все основные схватки и награждение победителей и призеров.

Планируется, что в качестве почетных гостей турнир посетят известные спортсмены, победители и призеры всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе Аниуар Гедуев, Сослан Рамонов, Денис Царгуш, Ирбек Фарниев.

Кубанец Бесик Кудухов был одним из сильнейших борцов мира. На Олимпиаде 2008 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне — серебряную.

Бесик Кудухов четырежды выигрывал чемпионат мира, однажды — чемпионат Европы и пять раз — чемпионат России. Своей главной целью в спортивной карьере спортсмен считал олимпийское золото, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двукратный призер Олимпийских игр из Армавира 27-летний Бесик Кудухов погиб в декабре 2013 года в результате ДТП. Он находился на пассажирском сидении.

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