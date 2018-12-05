В Краснодаре пройдут первенство и чемпионат края по сумо

Соревнования состоятся в конце января.

Поскольку этот вид спорта в регионе только набирает популярность, на соревнованиях будут представлены только две команды.

«На сегодняшний день в крае существует Краснодарская федерация, которую возглавляет Антон Александрович Пацята, и федерация в Новороссийске. Больше на Кубани федераций и секций сумо нет. Но мы привлекаем сейчас спортсменов, из Анапы и Крымска ребята приезжают», — рассказал президент Федерации сумо Новороссийска Роман Кабасакальян.

Федеральные и региональные турниры в России проводятся по европейским правилам. Отличие от японского сумо заключается в том, что здесь есть весовые категории. Победить в поединке можно двумя способами: либо произвести бросок, либо вытеснить соперника за пределы круга. Во время схватки на спортсменах из экипировки есть только набедренная повязка под названием «маваси». Надеть ее без посторонней помощи начинающие сумоисты не смогут.

«При наличии соответствующей сноровки и знаний техники наматывания никаких неудобств нет, и занимает это где-то три-пять минут. Поначалу, конечно, непривычно в том плане, что согнуться тяжело, присесть. Но сейчас она уже как родная», — пояснил бронзовый призер чемпионата Краснодарского края по сумо Роман Соколюк.

Участвовать в краевых турнирах можно с десяти лет. Те, кто младше 24 лет, выступят на первенстве Кубани, остальные — на чемпионате. Перед стартами борцы сумо проведут контрольные схватки на городских соревнованиях.

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